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Çorum’u spor şehri haline getiren Çorum Belediyesi, sporun her branşını yaşatmaya ve destek olmaya devam ediyor. Çorum Belediyesi tarafından her yıl geleneksel olarak düzenlenen ödüllü trap yarışmalarının 8’ncisi pazar günü Melikgazi Atış Poligonu’nda gerçekleştirilecek.

Yarışmalar; profesyonel kadınlar, 21 yaş ve üstü profesyonel erkekler, 21 yaş ve altı profesyonel erkekler, 60 yaş ve üstü veteranlar, 18 yaş ve üstü avcılar genel kategorilerinde gerçekleşecek.

Yarışma sonunda ferdi sıralama yapılacak. Sadece Büyük Erkekler kategorisinde ilk 6 sporcu final atışları yapacak. Dereceye giren sporculara kupa, madalya verilecektir. Diğer kategorilerde seri sonuçlarına göre sıralama yapılacak ve eşitlik halinde eleme atışları yapılacak. Ayrıca sporculara Çorum Belediyesi sponsorluğunda her kategori için belirlenen para ödülü verilecektir.

Yarışmaya katılacak sporcuların en geç saat 09:30'da Merkez Melikgazi Atış Poligon'unda hazır bulunmaları gerekiyor. Trap yarışlarına katılmak isteyen sporcular atış günü poligonda kayıt yatırabilecekler. Kayıtlar 12.00 'de sona erecek.

Yarışmalarda sporcular kendi getirdikleri 12 kalibre 24 gram trap fişeklerini ve kendi tüfeklerini kullanacak. Lisans zorunluluğu olan kategorilerde ise poze ( çift kırma ) tüfekler kullanılacak.