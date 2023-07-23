Merkeze bağlı Çalyayla Köyün'de akşam saatlerinde traktörü ile Dağbağı mevkiinde bulunan tarlasına giden Yüksel Alagözyaylası(58)'ndan haber alamayan oğlu A.Y., kontrol etmek için tarlaya gitti.
Alagözyaylası'nı traktörün altında hareketsiz şekilde yatarken gören A.Y., 112 Acil Çağrı Merkezi'nden yardım istedi.
Durumun ihbarı üzerine olay yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Sağlık ekiplerince yapılan kontrolde üzerinden traktör geçen Alagözyaylası'nın hayatını kaybettiği belirlendi.
Yüksel Alagözyaylası'nın cenazesi olay yeri incelemesinin ardından kesin ölüm sebebinin belirlenmesi için Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi Morguna kaldırıldı.