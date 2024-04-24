Çorum’da kış mevsiminin kurak geçmesi, bahar aylarında da beklenen yağışın olmaması nedeniyle, kuraklık kaygısı tüm toplumu sardı.

Traktörcüler Sitesi’nde de önceki gün yağmur duası düzenlendi, kurban kesildi ve katılanlara yemek verildi.

Traktörcüler Sitesi Başkanı Bekir Korkmaz, etkinliğe tüm traktör galericilerinin katıldığını belirterek, tarımsal üretimin ve Çorum ekonomisinin olumsuz etkilenmemesi için yağış beklentisi içinde olduklarını söyledi.

Öte yandan, Çorum Ziraat Odası tarafından düzenlenen yağmur duası da, bugün Hıdırlık’ta öğle namazının ardından gerçekleştirilecek.