Ali D.’nin (59) kullandığı plakası henüz öğrenilemeyen traktör, Kent Park'taki aydınlatma direklerine çarptı. Sürücü traktörden atlayarak kurtulurken, park içerisinde kontrolsüz şekilde ilerleyen traktör Kızılırmak'ın demir korkuluklarını yıkarak nehre düştü.

İhbar üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Yaralanan sürücüsü, ambulansla Osmancık Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı, traktör ise nehirden vinç yardımıyla çıkarıldı.

Öte yandan traktörün nehre düştüğü anlar, Kent Park'taki güvenlik kameralarınca kaydedildi.

Editör: AA AJANS