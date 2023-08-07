Tahmini Okuma Süresi: dakika

Çorum-İskilip yolunun 25. Kilometresinde S.N.B.(29) idaresindeki otomobil meyve bahçesine girerek takla attı.

Merkez Kutluca Köyü istikametinde Çorum istikametine seyir halinde olan H.K.(43) idaresindeki traktör ile A.D.(81)’nin kullandığı otomobil çarpıştı.

Mecitözü ilçesinde ise F.A.(63)’nın kullandığı otomobil yoldan çıkması sonucu kaza meydana geldi.

Kazalarda yaralanan M.G.(41), S.N.B., A.D., F.D.(83), F.A. ve A.A.(63), sağlık ekiplerince yapılan müdahale sonrası Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırıldı.