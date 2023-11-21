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Akşemseddin Caddesi’nden Recep Tayyip Erdoğan Caddesi’ne kadar uzanan 20 metre genişliğindeki yol için çalışma yapan Çorum Belediyesi, Gazi ve İnönü Caddesi’nin trafik yükünü azaltacak bir çalışmayı adım adım hayata geçiriyor.

Belediye, eski Tanyeri İlkokulu binasının yıkımının ardından, diğer kamulaştırma işlemlerini de tamamlanması ile birlikte yol genişletme çalışmalarına başlayacak. 20 metre genişliğindeki bulvar ile Akşemseddin Caddesi’nden yeni belediye binası arkasındaki Azerbaycan Caddesi’ne giriş yapan bir araç geniş bir yol üzerinden Recep Tayyip Erdoğan Caddesi’ne ulaşmış olacak.



YENİ OKUL BİNASI AYNI BÖLGEYE YAPILACAK

Şehrin tıkanan damarlarını açmaya devam ettiklerini açıklayan Belediye Başkanı Dr. Halil İbrahim Aşgın, “Tanyeri İlkokulu binasını yıkarak, Osmancık Caddesi ile Recep Tayyip Erdoğan Caddesi’ni 1.000 metre uzunluğunda, 20 metre genişliğinde yeni bir yolla birleştiriyoruz. Tanyeri İlkokulu’nun yıkılmasıyla önemli bir aşama gerçekleşmiş oldu. Eski okul binasının deprem dayanıklılık bakımından da yenilenmesi gerekiyordu. Böylece yıkımı yapılan aynı yerde yeni bir okul binasını da şehrimize kazandırmış olacağız” dedi.

GAZİ VE İNÖNÜ CADDESİ’NE ALTERNATİF OLACAK

Tanyeri İlkokulu’nun ardından Emir Ahmet Camisi civarında da yol üzerinde kalan binalarla ilgili de kamulaştırmalar yaparak 20 metrelik bulvar yolu, Recep Tayyip Erdoğan Caddesi ile buluşturacaklarını açıklan Başkan Aşgın “Açacağımız yeni yolu, Gazi ve İnönü Caddelerine paralel bir şekilde Akşemseddin Caddesi ile bağlayarak alternatif bir yol oluşturacağız. Böylece Gazi ve İnönü Caddesi’nin trafik yükü de azalmış olacak.” dedi.

“ULAŞILABİLİR ŞEHİR” VİZYONU

Şehir içi ulaşımda Çorum’a çağ atlatmaya devam ettiklerini ifade eden Başkan Aşgın “Recep Tayyip Erdoğan Caddesi, Azerbaycan Caddesi, Prof.Dr.Arif Ersoy Caddesi başta olmak üzere Çorum Sanayi Sitesi’ne bağlantı yolları, Fen Lisesi Caddesi ile İskilip Caddesi arasına ring yolu gibi ulaşımda büyük öneme sahip yeni yolları son dönemde Çorum’a kazandırdık. Bizim en önemli vizyonumuz ulaşılabilir şehir vizyonu. 2019’dan bu güne kadar şehrimizi yeni yollarla buluşturduk. Yeni dönemde de ulaşılabilir şehir vizyonumuz gereği yeni yollar açmaya ve aşkla çalışmaya devam edeceğiz.” dedi.