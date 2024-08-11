Hitit Üniversitesi, üniversite ve sektör işbirliği kapsamında, öğrencilerin gelişen teknolojiyi yakından takip etmeleri ve eğitim süreçlerine katkı sağlamaları amacıyla sektörle olan güçlü ilişkilerini sürdürüyor.

Hitit Üniversitesi Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu Otomotiv Teknolojisi ve Hibrid ve Elektrikli Araçlar Programları öğrencilerinin mesleki eğitim uygulamalarına ve gelişen teknolojiyi yakından takip etmelerine olanak sağlayacak araç, düzenlenen törenle teslim edildi.

Törende araçla ilgili teknik bili paylaşan Motorlu Araçlar ve Ulaştırma Teknolojileri Bölüm Başkanı Öğr. Gör. Dr. Furkan Akbulut, “5. Nesil Hibrid teknolojisine sahip bir araç, atölyemize böyle bir aracın kazandırılması öğrencilerimiz için büyük bir avantaj. Atölyemize yapılan bu tür desteklerle, öğrencilerimizi sektörün ihtiyaçlarını da dikkate alarak en donanımlı şekilde yetiştirmeye çalışıyoruz” dedi

Törende konuşan Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu Müdürü Prof. Dr. Faruk Maraşlıoğlu, Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu olarak 40 yılı aşkın süredir öğrenci yetiştirdiklerini söyledi.

Otomotiv Teknolojileri programına her yıl 30 öğrencinin kabul edildiğini ifade eden Prof. Dr. Maraşlıoğlu, şöyle devam etti:

“Öğrencilerimizin en iyi eğitimi almaları için faaliyetlerimize hızla devam ediyoruz. Hem laboratuvar imkanlarını iyileştirmek hem de onlara mesleki tecrübe kazandırmak amacıyla sektörle yakın bir iş birliği yürütüyoruz. Geçen sene YÖK’e başvurusunu yaptığımız Hibrid ve Elektrikli Taşıtlar Teknolojisi programının açılması için onay geldi. 2025-2026 Eğitim-Öğretim döneminden itibaren öğrenci almayı planlıyoruz. Bunun yanında Hibrid ve Elektrikli araçlar ülkemizde çok hızlı bir şekilde yaygınlaşıyor. Yakın gelecekte de büyük bir paya sahip olacakları öngörülüyor. Bu kapsamda alt yapıyı güçlendirmek ve kendimizi yenilemek zorundayız. Bizlere vermiş oldukları desteklerden dolayı Toyota Türkiye’ye teşekkürlerimi sunuyorum. İşbirliğimizin artarak devam edeceğine inanıyorum.”

Hitit Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Eşref Savaş Başcı da üniversite olarak öğrencileri sektöre hazır halde mezun etmek adına yoğun çaba sarf ettiklerini ifade etti.

Bu noktada 3+1 eğitim modeli olarak da bilinen “İşletmede Mesleki Eğitim” konsepti ile mezuniyet öncesi işletmelerde iş başında uygulama fırsatının sunulduğunu kaydeden Başçı, şunları söyledi:

“Öğrencilerimizin her alanda kendilerini yetiştirmeleri için yoğun bir gayret içindeyiz. Gelişen teknolojiye birlikte öğrencilerin daha kaliteli bir eğitim alabilmeleri için çalışıyoruz. Böyle bir katkı için öncelikle Toyota Lojistik Servisleri Türkiye ile Serkan Ergün Bey ve tüm ekibine teşekkür ediyoruz”

Konuşmaların ardından araç teslimi, Toyota Lojistik Servisleri Türkiye adına Toyota Plaza Şamlıoğlu tarafından gerçekleştirildi.

Editör: KEMAL YOLYAPAR