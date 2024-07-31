Sinem ile Canberk çiftinin kına merasiminin ardından düğün töreni de Aris Garden Düğün Salonu’nda gerçekleşti. Meryem ile Alaettin Tosundereoğlu çiftinin oğlu Canberk ve Elif ile İsmail Hakkı İçtüzer çiftinin kızı Sinem gecede kıyılan nikahla hayatını birleştirdi.



Tosundereoğlu ve İçtüzer ailelerinin eş, dost ve akrabalarının hazır bulunduğu düğün töreninde davetliler çiftlere ‘mutluluklar’ dileyerek doyasıya eğlendi. Aileler, düğünlerine katılarak kendilerini bu mutlu günlerinde yalnız bırakmayan herkese teşekkür etti. Düğün törenine siyaset iş dünyasının yanı sıra çok sayıda davetli katıldı.