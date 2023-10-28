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Başkumandan ve kahraman milletimizin 100 yıl önce açtığı yolda, gösterdikleri hedefe, durmadan yürüyeceklerine Ülkücü Türk Gençliği olarak bir kez daha söz verdiklerini ifade eden Ülkü Ocakları Başkanı Tosik, “Bu duygu ve düşüncelerle büyük Türk milletinin 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı’nı yürekten kutluyorum” dedi.

Tosik açıklamasının devamında; “Devletimizin kurucusu ilk Cumhurbaşkanımız Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ü, kahraman şehitlerimizi ve aziz hatıraların rahmetle, minnetle anıyor, şükranlarımı sunuyorum. Ne Mutlu Türküm Diyene” görüşüne yer verdi.