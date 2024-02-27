Çorum'un yeşil geleceği için önemli bir toplantı gerçekleştirildi.



Çorum 2024 Yılı İl Toprak Koruma Kurulu 1. Toplantısı, Vali Doç. Dr. Dağlı başkanlığında Valilik Toplantı Salonu’nda yapıldı. Toplantıda, tarım arazilerinin korunması, kullanılması ve planlanmasına ilişkin gündemde yer alan hususlar görüşülerek karara bağlandı.

Toplantıya; Vali Yardımcısı Bayram Köse, Belediye Başkan Yardımcısı Ünsal Yeter, İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Recep Çıplak, Tarım ve Orman İl Müdürü Hayrullah Göktekin, Sanayi ve Teknoloji İl Müdürü Murat Ocak, bazı kurum müdürleri ve ilgililer katıldı.

(Haber Merkezi)

Editör: HABER MERKEZİ