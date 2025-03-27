Yeniden Refah Partisi (YRP) Çorum teşkilatının düzenlediği iftar programına partililer büyük ilgi gösterdi.

İftar programına Yeniden Refah Partisi İl Başkanı Nuri Kuşcu, Merkez İlçe Başkanı Ferhat Yeğen, İl Gençlik Kolları Başkanı Furkan Murat Köse ve teşkilat mensupları katıldı.

İftar sonrası gündeme dair açıklamalarda bulunan Yeniden Refah Partisi İl Başkanı Nuri Kuşcu, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun tutuklanması süreciyle ilgili şunları söyledi: “Ekrem İmamoğlu'nun tutuklanması ile başlayan eylemlerde istenmeyen görüntülere şahit oluyoruz. Özellikle Saraçhane'de ki İBB yerleşkesi önünde yapılan eylemlerde emniyet güçlerimize karşı taşlı, sopalı, baltalı ve kezzaplı saldırılar oldu. Vatandaşlarımız provokasyonlara karşı dikkatli olmalı, toplumsal barışı zedeleyecek her türlü eylem ve söylemden uzak durmalıdır.

Elhamdülillah Çorum da böyle sıkıntılar olmadı, inşallah da olmaz. Vatandaşlarımız itidalli olmalı ve provokatörlere fırsat vermemelidir. Canımızı ve malımızı emanet ettiğimiz Türk polisi şerefin sembolüdür. Polisimize yapılan hiç bir saldırı haklı değildir ve kabul edilemez.”

Ramazan ayının manevi duyguların en üst düzeye ulaştığı ve insanlar arasında kardeşliği pekiştiren, dargınlıkların unutulduğu, küskünlüklerin sona erdiği günler olduğunu da ifade eden YRP Çorum İl Başkanı Kuşcu, “Birlik, beraberlik ve hoşgörünün hakim olduğu Ramazan ayının, ilimizde, ülkemizde ve tüm İslam Aleminde sağlıklı, huzurlu ve bereketli geçmesini dilerim” şeklinde konuştu.

Konuşmanın ardından partiye yeni katılan Mert Cenan, Şahan Türkmen ve Kaan Türkmen’e rozetleri takıldı.

Editör: HABER MERKEZİ