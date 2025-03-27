Ziyaret sırasında, Ethem Erkoç'un eserlerine olan ilgisi ve yazarlık kariyeri hakkında kısa bir sohbet gerçekleştiren Vali Ali Çalgan, yazarın yaptığı katkılardan dolayı memnuniyetini ifade etti.

Vali Çalgan, Ethem Erkoç’a da kitapları için teşekkür ederek, daha nice eserler kaleme almasını temenni etti ve çalışmalarında başarılar diledi. Çalgan ayrıca Erkoç’un eğitim ve kültür alanındaki katkıları takdir etti.

Erkoç ayrıca Vali Çalgan’a yeni projeleri hakkında da bilgi vererek, Çorum’a ve Türk kültürüne katkı sağlama amacını sürdürdüğünü belirtti.

Editör: ÖMÜR SOYTEMİZ