Türk Eczacıları Birliği Merkez Heyeti ile 56 eczacı odasının başkanları tarafından, Yükseköğretim Kurulu (YÖK) binası önünde yaptıkları basın açıklamasında şu görüş ve önerileri dile getirdiler:

“Bizler, hastalarımızın en yakın sağlık danışmanı olan, pandemiden depreme bütün olağanüstü koşullarda halkımızın yanında duran ve halk sağlığını her şeyden üstün tutan bir meslek grubunun temsilcileriyiz. Bugün Türk Eczacıları Birliği ve ülkemizdeki bütün Bölge Eczacı Odalarımız ile birlikte mesleğimizin en önemli sorunlarından birini, bir kez daha dile getirmek için toplandık. Defalarca söyledik, tepkimizi dile getirdik ama sesimizi bir türlü duyuramadık, şimdi bir kez de buradan Yükseköğretim Kurulu’nun önünden hep birlikte sesleniyoruz:

Mesleki sürdürülebilirliğimizin sağlanması, nitelikli eczacılık hizmetlerinin devamı ve genç meslektaşlarımızın yaşadığı istihdam sorununun önüne geçilmesi için yeni bir eczacılık fakültesi daha açılmasını istemiyoruz. Bu uyarımızı duyun, artık işsiz eczacılar ordusu yaratmayın.

Mesleki iş gücümüzün ‘daha sağlıklı bir toplum’ hedefi, hiç şüphesiz ki eczacılık eğitiminin doğru temeller üzerine inşa edilmesini gerekli kılar.

Altını çizmek isteriz ki; sağlık gibi stratejik önem taşıyan alanlarda eğitim ticari kaygılardan arındırılarak planlanmalıdır. Bu hedefle nitelikli sağlık çalışanlarının yetiştirilebilmesi için yeni fakültelere değil mevcut fakültelerde akademik kadroların ve gerekli alt yapının güçlendirilmesine ihtiyaç bulunmaktadır.

Bugün sayıları 62’yi bulan eczacılık fakültelerinin sadece 14’ü tam akredite eğitim verebilecek kapasiteye sahiptir. Mevcut fakültelerin 4 bin 500 öğrenci kontenjanı bulunduğu göz önüne alındığında hem mesleki hem de istihdam anlamında tehlike çanları çalıyor. Öyle ki Sağlık Bakanlığı’nın 2016 yılında yayınladığı Sağlık İşgücü Raporu’nda bile 2023 yılında, %30 eczacı istihdamı fazlası olacağı belirtilmişti. Ancak o tarihte 29 olan eczacılık fakültesi sayısı şimdi 62’ye çıktı ve durum çok daha ciddi boyutlara ulaştı. Biz her yeni eczacılık fakültesinin açılışında isyanımızı dile getirdik ama dinleyen olmadı. Artık bıçak kemiğe dayandı.”