Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), 2024 yılı Haziran ayına ait Ciro Endekslerini açıkladı. Buna göre, sanayi, inşaat, ticaret ve hizmet sektörleri toplamında ciro endeksi (2021=100), Haziran ayında yıllık yüzde 58 arttı.

Toplam cironun alt detaylarına bakıldığında; 2024 yılı Haziran ayında yıllık sanayi sektörü ciro endeksi yüzde 41,0 arttı, inşaat ciro endeksi yüzde 103,5 arttı, ticaret ciro endeksi yüzde 58,5 arttı, hizmet ciro endeksi yüzde 76,1 arttı.

Sanayi, inşaat, ticaret ve hizmet sektörleri toplamında ciro endeksi (2021=100), 2024 yılı Haziran ayında aylık yüzde 1,8 arttı. Toplam cironun alt detaylarına göre 2024 yılı Haziran ayında aylık sanayi sektörü ciro endeksi yüzde 0,5 azaldı, inşaat ciro endeksi yüzde 12,0 arttı, ticaret ciro endeksi yüzde 1,3 arttı, hizmet ciro endeksi yüzde 3,3 arttı.

Editör: Haber Merkezi