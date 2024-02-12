Doğduğumuz günden itibaren insanlarla ilişkiler kurmaya başlarız. Kurduğumuz ilişkilerin yapısı, dünyayı nasıl algıladığımızı etkilerken bu yapı aynı zamanda kendimize bakış açımızı da biçimlendirir. Değerli ve sevimli olduğumuza mı, başka birinin ilgisine ihtiyacımız olduğuna mı inanıyoruz? Belki de bizim için dünyayı paylaşacak kimsenin olmadığını hissediyoruz.

İlişkilerimiz bizi genişletiyor ve büyütüyorsa sağlıklı bir ilişki içindeyizdir. İlişkimiz bizi daraltıyor ve küçültüyorsa, bizi yavaş yavaş zehirliyorsa sağlıksız bir ilişki türü içindeyiz demektir. Bu tür ilişki türlerinden birinin adı da toksik ilişkidir. İlişkide bir tarafın diğerine karşı zorba davrandığı ve bencil olduğu “zehirli ilişki” anlamına gelir. İki veya daha fazla kişi arasında sağlıklı iletişim kurulamadığı durumlarda oluşur. Kısaca toksik ilişki, sağlıksız dinamiklere sahip olan çoğunlukla da manipüle edildiğiniz ilişkinin tanımıdır. Zehirli ilişki, kişilerin özgür bir şekilde seçip hayatına dâhil ettiği diğer kişilerin zamanla karşısındakini yönetme ve sınırları aşma boyutuna geçtiğinde başlamış olur. İsminin toksik yani zehirli olmasının nedeni buna maruz kalan bireyi zamanla yok hükmüne getirmesi ve yaşam enerjisini düşürmesidir.

Herkes için bir ilişki sona erdiğinde bu çok duygusal bir zamandır, ancak toksik bir ilişki içindeyseniz ve bu ilişki sonlandıysa, duygularınız muhtemelen daha da yoğun olacaktır.

Örneğin şunları hissedebilirsiniz:

Kayıp ve şaşkın olma hissi

Yalıtılmışlık hissi

Sinirli olma hali

Sanki artık hayatın bir amacı yokmuş duygusu

Gelecekten ve getireceklerinden korkmak

Değişim konusunda endişeli olmak

Başlangıçtaki umutlarınız gerçekleşmediği için yoğun hayal kırıklığı hissetmek

İlişki devam ederken izin verdiğiniz olay-duygu-durumlar için kendinizden nefret etme hissi

Bittiği için rahatlama duygusu hissetmek.

Zehirli bir ilişki nedeniyle kalbiniz kırıldı ve şimdi bir daha sevip sevemeyeceğinizi merak ediyorsunuz. Toksik ilişkide oluşan hasarın sonsuza kadar yanınızda olup olmayacağını veya bu kadar zor bir deneyimin ardından iyileşip iyileşemeyeceğinizi sorgulayabilirsiniz. İyi haber: İyileşebilirsiniz. Zamanınızı alacak ve elinizden gelenin en iyisini yapacaksınız. İşte kalbinizi iyileştirmenize yardımcı olacak bazı ipuçları:

Her şeyden önce İlişkinin sona erdiğini kabul edin ve zehirli bir ilişkiyi bile sonlandıran bir yas süreci olduğunu kabul edin. Bu ilişkinin zamanınıza ve duygularınıza yatırım yapmaya değer olacağını düşündüğünüz bir zaman vardı. Bu zamandaki duygularınız sizindi, onları sonlandırmanız ve geri almanız için bu yas süreci gereklidir.

Kendinize bir öncelik verin. Hayatınızdaki en önemli kişi sizsiniz. Toksik bir ilişkiye müsaade ettiyseniz muhtemelen ilişki sırasında ve belki de genel olarak yaşamınızda, başkalarına daha odaklı ve kendinizden önce onların mutluluğu ile ilgili yani verici bir insan olabilirsiniz. Artık kendinize öncelik vermenin yollarını keşfetmenin vakti.

Dalgalanan duygularınız olacak. Bu duyguları kabul edin. Bir anda gözyaşlarına boğulabilir ve bir anda öfkeli olabilirsiniz. Duygularınızı fark etmeniz kaynaklarını bulmanız için önemli. Yaşadığınız duygunun kaynağına bakın.

Eylemlerinizi sahiplenin. Sizi toksik bir ilişkiye ve bu dinamiğe neyin çektiğini merak edin. Bazı şeyler tesadüfen gerçekleşmez, bazen o kadar bariz olmayabilirler. Yalnızca gerçekten rahatsız edici taraflarınızla yüzleştiğinizde gerçek iyileşme başlayabilir. Açık alanlarınızı tespit edin. Bu keşif için dışarıdan profesyonel desteğe ihtiyacınız olabilir. Burada küçük bir ipucu vereyim. Günlük tutmak duygularınızı, düşüncelerinizi, hayattaki isteklerinizi, motivasyon kaynaklarınızı keşfetmenin harika bir yolu olabilir.

Kendi içimize döndüğümüz yoğun duygu durumlarımızda içimize çekildiğimiz anlar yaşarız. Kendimizle konuşur ve iç sesimizi dinleriz. Fakat iç sesin işlevsizlik kazandığı durumlar da vardır. Örneğin stresli olduğumuz veya risk gördüğümüz durumlarda, duygularımız şiddetlenir ve iç sesimiz dırdırcı bir sese dönüşür ve hayli acımasız bir eleştirmen olur. İşte bu anları yakaladığınızda kendinize şefkat gösterin; eğer ilişkinizde olup bitenler veya ilişkinin içinde olanlardan, yaşananlardan dolayı kendinizi suçluyorsanız, kendinize nazik olmanın ve bunu öğrenmenin tam sırası. Öğrendiklerinizi gelecekte hayatınızda olmasını istemediğiniz bir ilişki hakkında acı verici bir ders olarak not almak yaşantı tekrarlarını önleyecektir.

Kendinize iyi bakın; kendinizi şımartın, ihmal ettiğiniz yanlarınızı besleyin, yeni ilgi alanları bulun. Kendinizi geliştirmek için fırsata dönüştürün.

Sınırlarınızı yeniden değerlendirin; genellikle toksik bir ilişkide sınırlar birleştirilir ve ortaklar arasında açıkça tanımlanmış sınırlar yoktur. Kişisel sınırlarınız nerede? Yeniden yapılandırın sınırlarınızı.

İlişki kalıplarınızın size ilişkiler hakkında neler öğrettiğini değerlendirin ve keşfedin. İnsan ilişkilerinde yenilenin.

Dışarıya çık, kendini de yanına alarak çık. Kim olduğunu, neyi sevip sevmediğini öğren. Kendini ve özünü tanı. Toksik bir ilişkiden sonra kalbinizi iyileştirmek için sabırlı olun. Kendinizi ne kadar iyi tanırsanız kalbinizi iyileştirmeye başlamanız o kadar kolay olacaktır. Kendinizi izole etmeyin, etrafınızı pozitif insanlarla çevreleyin.