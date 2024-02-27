Emekliler ve dar gelirliler için 2018 yılında yapımına başlanan 743 konutluk TOKİ projesinde 6 yıl sonra yalnızca yüzde 10’u teslim edilebildi. Bazı hak sahipleri evlerine kavuşamadan vefat ederken evlerini teslim alabilenler ise başka sorunlarla boğuşmak zorunda kaldı. TOKİ evlerinin içerisindeki onlarca eksiğin yanında su, doğalgaz ve asansör gibi önemli eksiklikler vatandaşları çileden çıkardı.

Kısa bir süre önce evine taşınan 60 yaşındaki Saliha Keleş, TOKİ Slimkent konutlarının teslim edilmesi için uzun süre mücadele eden CHP Çorum Milletvekili Mehmet Tahtasız’ı evine davet ederek derdini döktü.

Şeker hastası olan, yalnız yaşayan ve 4 bin 300 liralık yetim maaşı ile geçinmeye çalışan Saliha Keleş, “20 yıldır bu partiye oy verdim. Oy verdiğim için şimdi bu parmaklarımı kesmek istiyorum. 20 yıldır oy verdim ama bu saatten sonra asla ve asla oy vermem. Bana istediklerini yapsınlar. Devlet bana ne yapacaksa yapsın. Ben söylediklerimin arkasındayım. Çünkü ben mağdurum” dedi.

KALORİFERLER VE ASANSÖR ÇALIŞMIYOR

Kalorifer peteklerinin yanmadığını ifade eden Saliha Keleş, derdine derman olacak muhatap bulamadığını söyleyerek, yaşadıklarını şu şekilde anlattı:

“10 gün önce taşındım. Petekler 1 gün yandı sonra yanmadı. 2 gün yandı sonra yine yanmadı. Su basınçlarında sorun olduğu söylendi. TOKİ’nin ofisine gidiyorum. O gün suyu basıyorlar. Ertesi gün yine bozuluyor. Burada çalışmaya devam eden ustaların peşinden koşturuyorum. Kalorifer yanmadığı için elektrikli ısıtıcı ile oturuyorum. Çorum TOKİ Ankara’ya ulaşmamı söylüyor. Ben Ankara’yı nasıl arayayım? Kimi bulayım? TOKİ’den muhatap bulamıyorum. Müteahhite gidiyorum o da hallederiz deyip gönderiyor. Ama ben soğukta durmak zorunda değilim. Asansörler çalışmıyor. 60 yaşındayım. Merdivenleri in çık, in çık nereye kadar? Yetim aylığı alıyorum. Maaşım yeni 4 bin 300 lira oldu. Elektrik, su, doğalgaz faturası var. Aylık 1200 lira de eve ödüyorum. Bu para nasıl yetsin? Oğluma, kızıma bu ay sen mi yaparsın alışverişimi diyorum. Bizi dağın tepesine attılar. Bir tane polis yok. Bir tane asayiş yok. Kazan dairelerinin kapıları açık. Biri gelse kazan dairesine bir şey koysa hepimiz ölürüz. Sokak lambaları yanmıyor. Belediye Başkanı nerede? İl Başkanı nerede? Bizi dağın başına attılar ve ölün geberin diyorlar.”

TAHTASIZ GÖREVE DAVET ETTİ

Yapımına 2018 yılında başlanan, 2021 yılında teslim edileceği açıklanan ancak 2023 yılının sonunda ancak yüzde 10’u teslim edilen TOKİ Slimkent konutlarının sorunlarının bitmediğini vurgulayan CHP Çorum Milletvekili Mehmet Tahtasız, “Normal şartlarda bu konutların tamamı 2021 yılında teslim edilecekti. Ama teslim edemediler. Bizlerin baskısı ve hak sahiplerinin mücadelesi ile seçim öncesi 1 Temmuz 2023’te teslim edilecek denildi. Yine teslim edilmedi. Son olarak Ekim ayında düzenlenen anahtar teslim töreni ile hak sahiplerinin yüzde 10’una ancak teslimat yapıldı. Evleri teslim edilenler evine taşındı ama sorunlar bitmiyor. Marangozların bıraktığı eksikler var. Petekler yanmıyor. Asansör çalışmıyor…” diye konuştu.

Çorum Belediye Başkanı’nı, AKP Çorum Milletvekillerini ve AKP Çorum İl Başkanını göreve davet ettiğini dile getiren Mehmet Tahtasız, şunları söyledi:

“Bu konutları teslim etmedikleri için ben burada temsili bir anahtar teslim töreni yaptım. Bizden sonra bu konutlara gelen Çorum Belediye Başkanı ve AKP Milletvekilleri sözler verdi. İki güne bir blok teslim edeceğiz denildi. Ben buradan AKP milletvekillerini, belediye başkanını ve il başkanını göreve davet ediyorum. TOKİ Başkanı ile görüşün ve vatandaşlarımızın sorunlarını çözün. Petekler yanmıyor, asansör çalışmıyor. Bu insanlarımızı daha fazla mağdur etmeyin.”

Editör: HABER MERKEZİ