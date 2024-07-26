Çorum'un Sungurlu ilçesi, TOKİ tarafından hayata geçirilecek 359 yeni konut projesi Manastır Mahallesi'nde hayata geçirilecek.

AK Parti Çorum Milletvekili Oğuzhan Kaya ve MHP Çorum Milletvekili Vahit Kayrıcı Sungurlu Belediye Başkanı Muhsid Dere ile birlikte, TOKİ Başkanlığına atanan Mustafa Levent Sungur'a hayırlı olsun ziyaretinde bulundu.

Konuya ilişkin açıklama Belediye Başkanı Muhsin Dere'den geldi. Dere açıklamasında; "Sungurlu'muzda yapılması planlanan TOKİ projeleri hususunda istişarelerde bulunduk. Milletvekillerimiz ve TOKİ Başkanımızla gerçekleştirdiğimiz görüşme sonucunda alınan kararla, Manastır Mahallesi'nde yapılacak olan 359 konutun, yapım ihale tarihinin 26 Eylül 2024 olarak belirlenmesi müjdesini de bu vesileyle siz değerli hemşehrilerimle paylaşmak istiyorum." ifadelerine yer verdi.

Dere, milletvekilleri ile TOKİ Başkanı Mustafa Levent Sungur'a teşekkür etti.