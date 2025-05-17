Heyet, ilk olarak Türkiye Harp Malulü Gaziler, Şehit Dul ve Yetimleri Derneği Şube Başkanı Galip Deniz’i ziyaret etti. Ziyarette, şehit yakınları ve gazilere sunulan sosyal güvenlik hizmetleriyle ilgili değerlendirmelerde bulunuldu. İl Müdürü Ömer Tök, bu özel gruba yönelik yapılan çalışmaların hassasiyetle sürdürüldüğünü vurgularken, Galip Deniz de kurumun desteklerinden duydukları memnuniyeti ifade etti.

Ziyaretlerin ikinci adresi ise Çorum Şehit Aileleri ve Gaziler Derneği Başkanı Uğur Beker oldu. Görüşmede, şehit ve gazi ailelerinin karşılaştığı sosyal güvenlik uygulamaları, hizmet süreçleri ve talepleri ele alındı. İl Müdürü Tök, dernek üyelerinin her zaman yanlarında olduklarını belirterek, iş birliğine açık olduklarını ifade etti. Uğur Beker ise ziyaretten dolayı teşekkür ederek, devletin sağladığı desteklerin manevi değerinin büyük olduğunu dile getirdi.

Ziyaretlerde konuşan İl Müdürü Ömer Tök, “Şehitlerimizin yakınları ve gazilerimiz, bu ülke için fedakârlık göstermiş çok kıymetli insanlardır. Onlara yönelik hizmetlerimizi en titiz şekilde sürdürmeye devam edeceğiz” dedi.

Editör: Haber Merkezi