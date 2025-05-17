19 Mayıs Atatürk’ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı etkinlikleri kapsamında Çorum’da lise öğrencileri tarafından iki ayrı konser düzenlendi. Etkinlik, Çorum İl Milli Eğitim Müdürlüğü koordinesinde gerçekleştirildi.

Bahçelievler Anadolu Lisesi öğrencileri Müzik Öğretmeni Yeşim Demirös yönetiminde Kadeş Barış Meydanı’nda sahne alarak izleyicilere müzik dolu anlar yaşattı. Öğrenciler, farklı türlerde seslendirdikleri parçalarla meydanı dolduran vatandaşlardan büyük alkış aldı.

Ayrıca 15 Temmuz Şehitleri Fen Lisesi öğrencileri de Müzik Öğretmeni Emrah Demir yönetiminde aynı alanda ikinci bir konser verdi. Gençlerin hazırladığı performanslar, hem veliler hem de vatandaşlar tarafından ilgiyle izlendi.

Çorum İl Milli Eğitim Müdürlüğü yetkilileri, gençlerin sanatsal faaliyetlere katılımının önemine dikkat çekerek, bu tür etkinliklerin artarak devam edeceğini belirtti.

Editör: SELDA FINDIK