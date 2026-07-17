Çorum’da hububat alım sezonu tüm hızıyla sürerken, ilgili kurum temsilcileri sahadaki çalışmaları yerinde inceledi. Çorum Tarım ve Orman İl Müdürü Hasan Taş, İl Müdür Yardımcısı Kubilay Kavukçu, Bitkisel Üretim ve Bitki Sağlığı Şube Müdürü Ömer Baysal ve Çorum Ziraat Odası Başkanı Adem Özdemir, sabahın erken saatlerinde Toprak Mahsulleri Ofisi (TMO) Çorum Başmüdürlüğü’nü ziyaret etti.

Heyet, TMO Başmüdürü Fatih Boran ile bir araya gelerek hububat alım sezonunun genel seyri, yürütülen çalışmalar ve üreticilere sunulan hizmetler hakkında kapsamlı değerlendirmelerde bulundu.

Ziyaret kapsamında satış için sıra bekleyen ve ürün teslim eden üreticilerle birebir görüşülerek talep, görüş ve önerileri dinlendi. Ayrıca ürünlerin kalite ve değerleme kriterleri ile bu kriterlerin üretici fiyatlarına yansımaları yerinde incelendi, teknik bilgiler alındı.

Heyet, TMO’nun depolama alanları ve silolarında da incelemelerde bulunarak ürünlerin muhafaza süreçlerini değerlendirdi. Modern depolama imkânı sunan lisanslı depolar da ziyaret edilerek depolama kapasitesi ve işleyiş hakkında bilgi edinildi.

Yetkililer, üreticinin emeğinin değer bulması ve ürünlerin en sağlıklı koşullarda korunması için kurumlar arası iş birliği ve koordinasyonun sürdürüleceğini belirtti. Ziyaret sonunda tüm üreticilere bereketli ve kazançlı bir hasat sezonu temennisinde bulunuldu.

Muhabir: SELDA FINDIK