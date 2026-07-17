15 Temmuz Demokrasi ve Millî Birlik Günü etkinlikleri kapsamında Çorum’a gelen Cumhurbaşkanlığı Yüksek İstişare Kurulu Başkan Vekili ve TBMM 27. Başkanı İsmail Kahraman, Çorum Valisi Ali Çalgan’ı makamında ziyaret etti.

“İrade Bizim, Demokrasi Bizim” konulu konferans ve söyleşi programına katılmak üzere kente gelen Kahraman’ın gerçekleştirdiği ziyaret, samimi bir atmosferde geçti. Görüşmede 15 Temmuz ruhu, millî iradenin önemi, demokrasi bilinci ve Türkiye’nin ortak değerleri üzerine değerlendirmelerde bulunuldu.

Vali Ali Çalgan, ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirerek, 15 Temmuz’un milletin birlik, beraberlik ve bağımsızlık uğruna ortaya koyduğu destansı mücadelenin en güçlü simgelerinden biri olduğunu vurguladı.

Ziyarette ayrıca Çorum Belediye Başkanı Halil İbrahim Aşgın, Hitit Üniversitesi Rektörü Ali Osman Öztürk, 27. Dönem Çorum Milletvekili Erol Kavuncu ve AK Parti İl Başkanı Yakup Alar da hazır bulundu.

Muhabir: KEMAL YOLYAPAR