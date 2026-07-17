Çorum’un Turgut köyünde, Köy Muhtarlığı ile Çorum Etkinlik ve Organizasyoncular Derneği (ÇEODER) tarafından, dostluk ve dayanışma şenliği düzenlendi.

Etkinlik, 1960 yılında eğitim-öğretime açılan, ancak öğrenci olmadığı için şimdi kapalı olan okulun bahçesinde yapıldı.

Turgut Köyü Muhtarı Kazım Demir, Köy Müzesi ve Halk Kütüphanesi’ne dönüştürülen okul binasının restorasyon çalışmaları hakkında bilgi verdi.

Muhtar Demir, kameriye sözü veren AK Parti İl Genel Meclisi Üyesi ve KÖYDES Encümen Üyesi Meryem Demir ile okul bahçesine döşenecek kilit taşı için Çorum Belediye Başkan Yardımcısı Alper Zahir’e teşekür etti.

Organizasyona desteği için teşekkür plaketi verilen ÇEODER Başkanı Reyhan Bolat ise, köyün geçmişine sahip çıkmanın önemine dikkat çekti.

Şenliğe renk katan ÇEODER Sıra Gecesi Ekibinde Çorumlu sanatçılar Ercan Aygün, Yeter Şahin, Fikret Özpolat (Bağlama), Bora Gökgöz (Kabak kemani ve bağlama), Ali Bektaş (Kaval-zurna) ve Emre Alnıak (klavye) yoğun alkış aldı.

Uğur Çınar’ın sunduğu şenliğe, Ticaret Borsası Meclis Başkanı Yılmaz Kaya, Yönetim Kurulu Başkanı Naki Özkubat, Ziraat Odası Başkanı Adem Özdemir ve CHP’li yöneticiler de katıldı.

Etkinlikte konuklara aşure ikram edildi.