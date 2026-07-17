Çorum’un Dodurga ilçesinde besilik amacıyla ithal edilen hayvanlara yönelik kapsamlı kontrol ve sağlık çalışmaları gerçekleştirildi. İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü teknik ekiplerince yürütülen saha çalışmalarında, hayvanların kayıt ve sağlık durumları detaylı şekilde incelendi.

Çalışmalar kapsamında hayvanların kulak küpe numaraları ile kimlik ve kayıt bilgileri karşılaştırılarak gerekli tespitler yapıldı. Kayıt sistemindeki verilerle sahadaki durumun uyumluluğu kontrol edilerek hayvan hareketlerinin düzenli ve güvenilir şekilde takip edilmesi sağlandı.

Ekipler tarafından ayrıca hayvan hastalıklarının izlenmesi ve sağlık durumlarının değerlendirilmesi amacıyla usulüne uygun şekilde kan numuneleri alındı. Alınan numunelerin, laboratuvar analizleriyle hastalık takibinde kullanılacağı belirtildi.

Öte yandan, hayvancılıkta önemli ekonomik kayıplara yol açabilen şap hastalığına karşı aşılama uygulamaları da gerçekleştirildi. Yapılan aşılama ile bulaşıcı hastalıkların yayılma riskinin azaltılması ve hayvanların korunması hedeflendi.

Yetkililer, hayvan sağlığı ve refahının korunması, bulaşıcı hastalıklarla etkin mücadele edilmesi ve güvenilir hayvansal üretimin sürdürülebilmesi amacıyla kontrol, numune alma, aşılama ve kayıt çalışmalarının planlı şekilde devam edeceğini bildirdi.

Muhabir: ÖMÜR SOYTEMİZ