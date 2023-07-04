AK Parti Çorum Milletvekili Yusuf Ahlatcı, TMO’nun ürün alımı ile ilgili bir açıklama yaptı.

Son dönemde TMO’da randevu sisteminde yaşanan sorunların gündeme girmesinden sonra devreye giren Milletvekili Ahlatcı, yaptığı açıklamada şu görüşlere yer verdi: “TMO’da randevu sıkışıklığından dolayı çiftçimizin sıkıntılar çektiğini biliyorum. İlgililer ile yaptığım görüşme neticesinde TMO tarafından çiftçilerimizin mahsulünün alımı için yer kiralandığı, bundan sonra da randevu sıkıntısı olmayacağı bildirilmiştir.

TMO tarafından verilen bilgiye göre 2023 yılı özelinde; üreticiler tarafından yoğun ürün arzı yapıldığından Türkiye geneli alım noktalarında yığılma ve randevu alamama sorunları bulunmaktadır. Bu noktada Çorum Başmüdürlüğümüzce üreticilerin tüm ürünlerinin satın alınacağı, randevu kotalarının en üst limitlere çıkarılacağı, randevu alamayanlara 24 saat iletişim hattı ile yardımcı olunacağı bildirilmiştir. Tüm çiftçilerimize hayırlı olsun”