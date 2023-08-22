Tahmini Okuma Süresi: dakika

Tarım ve Kırsal Kalkınmayı Destekleme Kurumu, (TKDK) IPARD II Programı 13. Başvuru Çağrı İlanına çıktı. TKDK İl Koordinatörü Mustafa Mansur Yalvaçer, Vali Doç. Dr. Zülkif Dağlıyı makamında ziyaret ederek, yeni hibe paketleri ve çağrı dönemi hakkında bilgi verdi.

Çorum'da ilk hibe ödemesinin 2013 yılında yapıldığını açıklayan Vali Dağlı, “Çorum'da ilk hibe ödemesinin yapıldığı 2013 yılından günümüze kadar ahır, sağım hane, gübre ve silaj çukuru, samanlık ve yem deposu, makine ekipman garajı, soğuk hava deposu, işletme binaları gibi inşaat işleriyle birlikte, pulluktan mibzere, balya makinesinden silaj makinesine, buzağı kulübesinden sağım sistemine, ultrason cihazından sağım robotuna, soğutucu donanımlı araçlardan karavana, güvenlik sisteminden iklimlendirme sistemine, bilgisayarından güneş paneline kadar birçok makine-ekipman alımını içeren bin 237 projeye destek sağlanmıştır. 640 milyon lirayı aşan yatırım tutarına sahip bu projelere 272 milyon lira hibe ödenmiştir. Devletimizin IPARD programı aracılığıyla sağladığı desteklerle hayat bulan bu yatırımlar ilimiz ekonomisine, istihdama ve üretime yıllar geçse de katkı sağlamaya devam edecektir” dedi.

TKDK'nın başarıyla tamamladığı IPARD I döneminin ardından, IPARD II döneminde de tarıma ve kırsala destek vermeye 13. Başvuru Çağrı ilanıyla devam ettiğinin altını çizen Vali Dağlı, “Yüzde 75'i Avrupa Birliği, yüzde 25'i ulusal kaynaktan oluşan 20 milyon avroluk, yaklaşık 600 milyon liralık, bütçeye sahip bu başvuru çağrı ilanı ile hayvancılık yatırımlarına 8 milyon avro, işleme ve pazarlama yatırımlarına 12 milyon avro bütçe tahsis edilmiştir. Üretici örgütleri ve üretici örgütünün hakim ortak olduğu tüzel kişilikler, yatırımcının 40 yaş altında ve yatırımın dağlık alanlarda yapılıyor olmasına göre değişmekle birlikte hayvancılık yatırımlarında yüze 60-80, işleme ve pazarlama sektörü yatırımlarında da yüzde 50-60 arasında hibe verilecektir. Yatırımlardaki tüm harcamalar KDV ve diğer vergilerden muaf olacaktır” ifadelerini kullandı.





Vali Dağlı'dan çağrı takvimi, destek ve yatırım süresine dikkat uyarısı

Proje başvuru çağrı takvimi, destek ve yatırım süresi hakkında da bilgi veren Vali Dağlı, “Hayvancılık yatırımlarına yönelik başvurular 4 Eylül2023 tarihinden itibaren kabul edilmeye başlanacaktır. Başvuruların son teslim tarihi 28 Eylül'de sona erecek. İşleme ve pazarlama sektörüne yönelik başvurular 18 Eylül 2023 tarihinden itibaren kabul edilmeye başlanacaktır. Başvuruların son teslim tarihi 12 Ekim 2023. Her iki sektör için de son teslim tarihinden sonra yapılacak başvurular kabul edilmeyecektir. 13. Başvuru Çağrı İlanı çerçevesinde, yalnızca makine-ekipman, hizmet ve görünürlük alımları desteğine ilişkin başvurular kabul edilecektir. Yatırım süreleri en fazla 7 ay olarak planlanmalıdır. Taksitlendirme yapılmayacak olup yatırımların tek taksit olarak planlanması zorunludur” şeklinde konuştu.

Vali Doç. Dr. Zülkif Dağlı, Çorumlular ve yatırımcıları TKDK desteklerini takip etmeye ve proje yapmaya davet etti.