Türk Tiyatrosu’nun 72 yıllık ulu çınarı Haldun Dormen (97), dün saat 10.30’da Harbiye Muhsin Ertuğrul Sahnesi’nde düzenlenen törenden ve Teşvikiye Camii’nde öğle namazının ardından kılınan cenaze namazından sonra Edirnekapı Şehitliği’ndeki aile kabristanında toprağa verildi.

Tiyatro, sinema ve spor dünyasından ünlülerin katıldığı anma töreninde, kürsüye çıkan Halit Ergenç, adeta gözyaşlarına boğuldu.

