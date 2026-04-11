Kaza, Ankara-Samsun karayolu Kavak ilçesi Çakallı mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 66 AAY 910 plakalı TIR, Çorum’dan aldığı hafriyatı Samsun’a taşıdığı sırada, yağış nedeniyle kayganlaşan yolda sürücüsünün direksiyon hâkimiyetini kaybetmesi sonucu makasladı. Çekici ve dorse kısmının birbirine dönmesiyle savrulan TIR, yol kenarındaki bariyerleri aşarak metrelerce sürüklendi ve yol kenarında durabildi.

Kazada yaralanan sürücü C.K.(44), olay yerine sevk edilen sağlık ekiplerince ilk müdahalenin ardından Kavak Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Sürücünün hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.

Muhabir: İhlas Haber Ajansı