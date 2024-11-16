Sürücüsü öğrenilemeyen 20-ES-868 plakalı tır, Çorum-Samsun Karayolu Elvan Çelebi Köprüsü yakınlarında yağış nedeni ile kontrolden çıkarak makas attı.

İhbar üzerine bölgeye polis, jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Her hangi bir yaralanma ya da can kaybının olmadığı kazada trafik Samsun istikametine tamamen kapandı.

Kilometrelerce araç kuyruğunun oluştuğu karayolunda sürücüler bir kısım sürücü köy yolunu alternatif olarak kullanarak ilerlemeye çalıştı.

Yaklaşık 1 saat kapalı kalan yol tırın kurtarılmasının artından tekrar trafiğe açıldı.

Editör: TUGAY GÖKTÜRK