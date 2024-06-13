Kaza, Alaca’nın Emniyet Kavşağı’nda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Yozgat istikametinde seyir halinde olan Sanjar M. idaresindeki yabancı plakalı TIR, sürücüsünün ışık ihlali yapması neticesinde Murat D. idaresindeki 06 BNA 968 otomobil ile Adem S. yönetimindeki 19 AEG 302 hafif ticari araca çarptı. Çarpmanın etkisiyle her iki araç savrulurken, sürüklenen otomobil yaklaşık 150 metre sonra durabildi.

Kazada, Sanjar M. (34), Murat D. (40), Adem S. (64), Burhan K. (64) ve Hüseyin D. yaralandı. Araçlarda sıkışan yaralılar Alaca Belediyesi itfaiyesi ve sağlık ekipleri tarafından kurtarıldı. Olay yerinde ilk müdahalesi yapılan yaralılar Alaca Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı.

Editör: İHA AJANS