Azerbaycan uyruklu E.K.J.(39) idaresindeki 77- XA 457 plakalı deterjan yüklü tır, Çorum-Samsun Karayolu Ahmediye Köyü mevkiinde yağmur nedeniyle kayganlaşan yolda kontrolden çıkarak bariyerlere çarptı.
İhbar üzerine bölgeye polis, jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Kazada yaralanan sürücü sağlık ekiplerinin müdahalesinin ardından Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.
Yan yatan tır ve tarlaya dökülen deterjanları kurtarma çalışmaları yağmur nedeniyle ertelenirken kaza yerinde geniş güvenlik önlemi alındı.
Editör: TUGAY GÖKTÜRK