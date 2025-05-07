Mehmet Ş. idaresindeki 19 TT 940 plakalı hafif ticari araç ile Mert E.Ç.'nin kullandığı 05 AEN 663 plakalı otomobil Çorum-Osmancık Karayolu Sarmaşa mevkiinde çarpıştı.

İhbar üzerine bölgeye jandarma, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Kazada sürücüler ile araçlarda yolcu olarak bulunan Behiye Ş. ve Meryemm Ç. yaralandı.

Yaralılar sağlık ekiplerinin müdahalesinin ardından Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi ile kentte bulunan özel bir hastaneye kaldırıldı.

Araca giren örümcek kazaya neden oldu: Anne ve kızı yaralandı Araca giren örümcek kazaya neden oldu: Anne ve kızı yaralandı

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Editör: TUGAY GÖKTÜRK