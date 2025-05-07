Alınan bilgiye göre merkeze bağlı Boğabağı Köyü’nde minibüsçülük yapan Mehmet Şeker(55), evinin garajında yaşamına son verdi.

Şeker’i hareketsiz halde gören yakınları 112 Acil Çağrı Merkezi’ni arayarak yardım istedi.

İhbar üzerine köye jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekiplerince yapılan kontrolde Şeker’in hayatını kaybettiği belirlendi. Jandarma Olay Yeri ekiplerinin incelemelerinin ardından Mehmet Şeker’in cenazesi otopsi için Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi Morgu’na kaldırıldı.

Editör: TUGAY GÖKTÜRK