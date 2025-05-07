Çorum’da geçtiğimiz yıl 8 bin 367 kaza meydana gelirken, bunlardan 2 bin 130’unun ölümlü ve yaralamalı kaza olduğu açıklandı.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), 2024 yılına ilişkin karayolu trafik kaza istatistiklerini açıkladı.

Yapılan açıklamaya göre, Türkiye'de 266 bin 855 adet ölümlü-yaralanmalı trafik kazası meydana gelirken, Çorum’da ise bu rakamın 2.130 olduğu belirtildi.

34’ünün kaza yerinde, 35’inin kaza sonrası olmak üzere toplam 69 kişinin hayatını kaybettiği Çorum’daki kazalarda 3 bin 485 kişinin de yaralandığı bildirildi.

Öte yandan çevre illerden Samsun'da 5 bin 117, Tokat'ta 2 bin 456, Amasya'da ise 1.541 adet ölümlü ve yaralanmalı trafik kazası meydana geldi.

Editör: HABER MERKEZİ