Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), Samsun Bölge Müdürlüğü Temmuz ayı Ticaret Satış Hacim Endeksi verisini açıkladı. Buna göre, Ticaret satış hacmi Temmuz’da bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 3,4 azaldı. Aynı ayda motorlu kara taşıtlarının ve motosikletlerin toptan ve perakende ticareti ile onarımı için satış hacmi yüzde 10,8 azaldı, toptan ticaret satış hacmi yüzde 5,6 azaldı, perakende ticaret satış hacmi ise yüzde 5,4 arttı.

Ticaret satış hacmi 2024 yılı Temmuz ayında bir önceki aya göre yüzde 0,6 azaldı. Aynı ayda motorlu kara taşıtlarının ve motosikletlerin toptan ve perakende ticareti ile onarımı için satış hacmi yüzde 1,4 azaldı, toptan ticaret satış hacmi yüzde 1,0 azaldı, perakende ticaret satış hacmi ise yüzde 0,8 arttı.

Editör: HABER MERKEZİ