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Temizlik İşleri Müdürlüğü bünyesinde faaliyet gösteren Karden Tıbbi Atık Sterilizasyon Tesisi, merkez ve ilçelerde faaliyet gösteren 211 sağlık kuruluşundan tıbbi atıkları topluyor. Toplanan atıklar, sterilize edilerek bertaraf ediliyor. Tıbbi atıkların yüksek oranda risk taşıdığını ifade eden Belediye Başkanı Dr. Halil İbrahim Aşgın, “Tıbbi atıklar hassasiyetle bertaraf edilmesi gereken önemli bir atık grubu. Tıbbi atıklar, özel tedbirlerle toplanarak Çorum Belediyesi Katı Atık Düzenli Depolama Sahası içindeki Tıbbi Atık Sterilizasyon Tesisine getiriliyor. Radyoaktif atık kontrolünden sonra yüksek basınçlı makinelerde sterilizasyon işlemine tabi tutulan atıklar çeşitli aşamalardan geçirilerek zararsız atıklara dönüştürülüyor ve düzenli depolama sahasında bertaraf ediliyor” dedi.

Tesiste kullanılan cihazın kapasitesini artırdıklarını belirten Başkan Aşgın “Eski kullanılan sterilizasyon cihazında saatte 150 kg atık sterilizasyonu gerçekleştirilirken yeni aldığımız sterilizasyon cihazında saatte 750 kg tıbbi atığın sterilizasyonu gerçekleştirilebiliyor.” dedi. Başkan Aşgın “Tıbbi Atıkların Kontrolü Yönetmeliği çerçevesinde halk sağlığı ve çevre sağlığı düşünülerek il genelindeki 211 sağlık kurum ve kuruluşlarından toplanan atıklar Çorum Belediyesine ait lisanslı Tıbbi Atık Sterilizasyon Tesisi’nde bertaraf edilerek insan ve çevreye zararsız hale getiriliyor.” dedi. Başkan Aşgın 2022 yılında toplam 640 bin kilogram tıbbi atığın çevreye ve insan sağlığına zarar vermeden bertaraf edildiğini sözlerine ekledi.