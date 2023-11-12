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HavaSosyalMedya'nın haberine göre Türk Hava Yolları; 250 adet A321 NEO uçağı, 75 adet A350-900 uçağı, 15 adet A350-1000 uçağı, 5 adet A350F kargo uçağı olmak üzere toplam 345 adet uçağın satın alınması için Airbus firmasıyla anlaştı. Airbus siparişleri önceden anlaşması yapılan 10 adet A350-900 uçağa ilave olarak verildi. Toplam Airbus siparişi bu şekilde 355 oldu.

Ayrıca Airbus A350 uçaklarının motor bakım hizmetinin ve yedek motorlarının temini için motor üreticisi Rolls-Royce yetkilileri ile THY üst yönetimi İstanbul'da bir araya geldi.