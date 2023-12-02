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Ligde, 4 golü bulunan Thomas’ın, devre arasında Çorum’dan ayrılıp Hollanda’ya döneceği ile ilgili olarak sosyal medyada bir takım haberlerin yer alması üzerine görüştüğümüz kulüp yetkilileri, haberlerin aşımsı olduğunu ifade ettiler. Thomas’ın Çorum’da mutlu olduğunu ifade ettiği, ne kulübün Thomas’ı gönderme gibi bir planının olduğu, ne de Thomas’ın takımdan ayrılmak istediği belirtildi.

Kulüp yetkilileri, devre arasında gidebilecek oyuncuların olabileceğini ancak şimdilik hiçbir futbolcunun ayrılmasının söz konusu olmadığının altını çizdiler.