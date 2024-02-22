Kemal Yurtnaç, yaptığı açıklamada, Gazi Mustafa Kemal Atatürk tarafından 16 Şubat 1925'te kurulan THK'nin kendilerine emanet olduğunu, halkın da kurulduğu günden bugüne kadar Kurumu desteklediğini ifade etti.

THK'nin "gençlere havacılığı sevdirmek" amacıyla kurulduğunu dile getiren Yurtnaç, gençlere havacılık eğitimleri vermeye devam edeceklerini ve yeni kursların açılacağını bildirdi. THK'nin Eskişehir-İnönü'deki 925 dönümlük alanını Gençlik ve Spor Bakanlığı ile yürütecekleri ortak projeyle onaracaklarını ve gençlerin hizmete açacaklarını belirten Yurtnaç, şu ifadeleri kullandı: “Burada planör, İHA gibi hava sporlarına ilişkin kurslara devam edeceğiz, yaz kampları açacağız. Kamplarda gençlerimize havacılığı öğretip, sevdireceğiz. Kurumun 100'üncü yılında söz konusu kursları hem yenileyeceğiz hem de gençlerden gelen talepler doğrultusunda çağa uygun yeni kurslar açacağız”

“AYAĞA KALDIRACAĞIZ”

Kayyum Heyeti olarak 3,5 ay önce göreve başladıklarını hatırlatan Yurtnaç, "Kurumun idari, teşkilat, mali, hukuki alanlarda sorunları var. Kurumu tadil edeceğiz, ayağa kaldıracağız, çalıştıracağız ve halkımıza yaraşır güzel bir teşkilatı ortaya koyacağız. 100'üncü yılımızda bu ülkeye, insanına yaraşır bir THK teşkilatını hazırlayacağız. Onun altyapı çalışmalarını şimdiden yapıyoruz." dedi.

THK'nin eski, güçlü günlerine kavuşabilmesi konusunda Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın her zaman en büyük destekçileri olduğunu vurgulayan Yurtnaç, şu değerlendirmede bulundu: "Kurumu kapatmaya değil, borçlarını ödeyip ayağa kaldırmaya geldik. Bu konuda arkamızdaki en büyük gücümüzü de Sayın Cumhurbaşkanı'mızdan alıyoruz. 100'üncü yılımızda Kurumun borçlarının ortadan kaldırılmasını, idari yapılanmasını yenilemeyi planlıyoruz. Böylece halkın göz bebeği olan Kurumumuzu, daha iyi günlere taşıyacağız."

Yurtnaç, THK'nin çağın gereklerine uygun şekilde yenileneceğini dile getirerek, Kurumun iktisadi faaliyetler de yaptığını bildirdi. Kurumun 8 anonim şirketi bulunduğuna işaret ederek, bu şirketlerin mali durumlarının çok iyi olmamakla beraber, yapılacak yenileme çalışmalarıyla daha da güçleneceklerini kaydetti.

Kamu hizmeti de veren THK'nin orman yangınları, sağlık, savunma ve havacılık sektörlerine insan kaynağı yetiştirme gibi konularda hizmet verdiğine dikkati çeken Yurtnaç, geçmişte idari yapılanmada yaşanan sorunlar nedeniyle yangın söndürme uçaklarına ilişkin oluşan olumsuz algının geride kaldığının altını çizdi.

"YANGIN SÖNDÜRME UÇAKLARIMIZ

DEVLETİN VE MİLLETİN HİZMETİNDE"

Yurtnaç, yangın söndürme uçaklarının her zaman devletin ve Türk milletinin hizmetinde olduğunu ve bundan sonra da olacağını vurgulayarak, Tarım ve Orman Bakanlığının orman yangınlarına ilişkin açacağı ihaleye gireceklerini bildirdi.

THK bünyesindeki CL-215 tipi yangın söndürme uçaklarının bakım ve tamirinin, yapılan anlaşma kapsamında, Türk Havacılık ve Uzay Sanayiinde (TUSAŞ) yapıldığını belirten Yurtnaç, iyi durumda olan bu uçakların, orman yangınlarında aktif olarak kullanıldığını söyledi. Yurtnaç, Sağlık Bakanlığı kanalıyla THK'nin hava ambulansları hizmetinin de devam ettiğini dile getirdi.

Yurtnaç, 9 yangın söndürme uçağından 4'ünün aktif olarak kullanıldığını bildirerek, "Bunlar, gövdeleri gayet sağlam uçaklar. Yani helikopterler 2 bin-2 bin 500 litre su alırken, THK bünyesindeki yangın söndürme uçakları yaklaşık 5 bin litre su alıyor. Orman yangınları için çok elverişli uçaklar." diye konuştu.

"YABANCI ÜLKELERE DE İNSAN

KAYNAĞI EĞİTİMİ VERİYORUZ"

THK'nin Türkiye'nin yanı sıra Orta Doğu, Afrika ve Balkan ülkelerinin de savunma sanayileri ve havacılık sektörlerine insan kaynağı yetiştirme konusunda destek verdiğine işaret eden Yurtnaç, "THK bünyesinde TUA adıyla uçuş akademimiz var. Hava Kuvvetleri Komutanlığı ile yapılan protokol kapsamında 40 subaya eğitim vermeye başladık. Yabancı ülkelerden gelen taleplere ilişkin eğitimleri de burada veriyoruz." bilgisini paylaştı.

Söz konusu kurslarla ekonomik katkının yanında Kuruma ilişkin oluşan olumsuz algının da olumluya dönüştürüldüğünü dile getiren Yurtnaç, 2012'den bu yana mali sorunlarla iç içe olan Kurumun yapılandırılan borçlarının, hem halkın desteği hem açılan kurslar hem de yurt içindeki ve dışındaki kurumların eğitim taleplerinden gelen paralarla ödenmeye devam ettiğini sözlerine ekledi.