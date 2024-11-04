TGF Genel Başkanı Yılmaz Karaca’nın güven tazelediği genel kurulda yöne görev dağılımı şu şekilde oldu;

Başkan Vekili Cafer Esendemir Genel Sekreter Bayram Ekici Genel Başkan Yardımcıları Levent Altun, Rüstem Kaya Tepe, Necmi Işıksal ve Mehmet Aydın, Mali Sayman Derya Akbıyık, Genel Sekreter Yardımcısı Mehmet Canbek, Ege Bölgesi Sorumlusu Süleyman Akbulut, Akdeniz Bölge Sorumluları Ali Cem Çon, Avni Gelendost, Karadeniz Bölge Sorumlusu İsmail Aydın, Güneydoğu Anadolu Bölge Sorumlusu Sermet Çuhadar, Yurtdışı Sorumlusu Kadir Duran, Doğu Anadolu Bölge Sorumlusu Mehmet Musa Çakır, İç Anadolu Sorumlusu Ercihan Çakmak.

KARACA: “MESLEĞİMİZE VE

ÜLKEMİZE HAYIRLI OLSUN”

Genel Başkan Karaca, önümüzdeki dönemde Anadolu basınının sorunlarının çözümü için mücadelelerini sürdüreceklerini belirterek, “TGF her geçen gün güçlenmeye ve büyümeye devam ediyor. Yeni dönemde daha kararlı ve güçlü bir şekilde medyanın sorunlarının çözümü için çalışacağız. 11’nci Olağan Genel kurulumuzun tüm ülkemize ve mesleğimize hayırlı olmasını diliyorum” diye konuştu.

Editör: SELDA FINDIK