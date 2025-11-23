Türkiye Gazeteciler Cemiyeti’nin düzenlediği Türkiye’de Basın ve Düşünceyi İfade Özgürlüğü Görsel Sanatlar “#Eyözgürlük” Sergisi’nin 4’üncüsü gazeteciler ve sanatseverlerle TGC Basın Müzesi’nde buluştu. Sergide 26 sanatçının resim, seramik, heykel, fotoğraf ve kolajdan oluşan eserleri sergileniyor.

Serginin açılışında konuşan Türkiye Gazeteciler Cemiyeti Başkanı Vahap Munyar, “Türkiye Gazeteciler Cemiyeti’nin düzenlediği Türkiye’de Basın ve Düşünceyi İfade Özgürlüğü Görsel Sanatlar Sergisi’nin 4’üncüsünü gazeteciler ve sanatseverlerle TGC Basın Müzesi’nde buluşturmanın mutluluğu içindeyiz” dedi ve şöyle devam etti:

“Basın ve düşünceyi ifade özgürlüğü, dünyanın birçok ülkesinde olduğu gibi ülkemizde de haksız gözaltı, tutukluluk, tehdit, sansür ve oto sansür baskısı altında. Gazeteciler kimi yerde yargı baskısı, kimi yerde ekonomik baskı, kimi yerde fiziksel tehditlerle yüzleşiyor. Ve biz biliyoruz ki; bir ülkede gazeteci özgür değilse, orada hiç kimse tam anlamıyla özgür değildir. Dünyanın dört bir yanında da tablo farklı değil. Savaş bölgelerinde çalışan gazetecilerin hayatını kaybettiği, dijital gözetimin arttığı, medya tekelleşmesinin çeşitliliği yok ettiği, doğru bilgiye erişimin güçleştiği bir çağda yaşıyoruz. İşte tam da bu nedenle, bugün açtığımız sergi, sadece sanatın estetik bir ifade alanı değil, aynı zamanda direnen bir hafızayı, hak ihlallerine karşı susmayan bir sesi temsil ediyor. Basın özgürlüğü ile sanatın mücadelesi bu noktada kesişiyor. Bugün Sergimiz aracılığıyla, gazetecilere yönelik baskıların son bulması ve toplumun haber alma hakkının güvence altına alınması için bir çağrı yapıyoruz. Umudumuz, bu sesin yalnızca bu salonda değil; Türkiye Büyük Millet Meclisi’nde yer alan tüm siyasi partilerde yankı bulmasıdır. Özgürlüğün olmadığı yerde sanat da soluk almaz. Basın özgürlüğünün olmadığı yerde demokrasi büyümez. Biz, hem sanatın, hem de gazeteciliğin özgür kaldığı, haberin serbest dolaşımının sağlandığı bir toplum için çalışmaya devam edeceğiz. Bağımsız ve bağlantısız gazeteciliği savunacağız.”

TGC Genel Sekreteri Sibel Güneş ise serginin basının hafızası olan Basın Müzesi’nde yapılmasının önemine işaret ettiği konuşmasında “Bugün karşı karşıya olduğumuz baskılar, yalnızca mesleğin bugünkü koşullarını değil, aynı zamanda geleceğini de şekillendirmektedir. Dijitalleşmenin hızlandığı, yapay zekâ teknolojilerinin bilgi üretim ve dolaşım süreçlerini dönüştürdüğü bir dönemde gazetecilik, hem büyük zorluklar hem de önemli fırsatlar barındırmaktadır. Geleceğin gazeteciliği; bağımsız, şeffaf, etik ilkelere bağlı ve teknolojik okuryazarlığı yüksek bir yapıya ihtiyaç duymaktadır. Dezenformasyonun küresel bir tehdit hâline geldiği bu çağda, doğrulama mekanizmalarını güçlendiren, toplumla güven ilişkisini yeniden tesis eden ve kamusal yararı merkezine alan gazetecilik anlayışı her zamankinden daha kritik olacaktır. Ancak unutmamalıyız ki; özgürlük ortamı sağlanmadan gazeteciliğin geleceği inşa edilemez. Bu sergi, yalnızca bugün yaşanan ihlallere dikkat çekmekle kalmamakta; aynı zamanda geleceğin daha özgür, daha yaratıcı ve daha dayanıklı bir medya yapısı için ortak bir irade ortaya koymaktadır” dedi.

Serginin küratörlüğünü yapan Kültür Sanat Komisyonu Başkanı Fatma Batukan ise konuşmasında şu görüşlere yer verdi:

"EyÖzgürlük! başlıklı bu görsel sanatlar sergisini TGC Kültür Sanat Komisyonu olarak 4 yıldır düzenliyoruz. Sergi fikrini bu ağır ve zor koşullarda mesleğini onuruyla yaparak halkı bilgilendirmeye çalışan tüm gazetecilerin emeğini onurlandırmak için ortaya atmıştık. Ama ardından “Bir ülkede basın ve ifade özgürlüğü yoksa o ülkede insan hak ve özgürlükleri de yoktur” diyerek kapsamı genişlettik. Temel hak ve özgürlüklerin hiyerarşik bir sıralaması yoktur, birbirlerine bağlı ve eş zamanlı uygulanırlar ya da tam tersine ortadan kaldırılırlar. TGC başta olmak üzere basın meslek örgütleri gazetecilik mesleği üzerindeki baskıları devamlı olarak gündeme getiriyor, bu sergide sanatın özgürleştirici ve iyileştirici etkisi de bu çabalara destek oluyor. Sergi, sanatçılar ve gazetecilerin iş birliğiyle düzenlendiği için toplumsal dayanışma açısından önem taşıyor. Sergide resim, heykel, seramik, fotoğraf gibi çeşitli disiplinlerden bu konuya odaklanan yapıtlarla basın fotoğrafları ve karikatürler sergileniyor. Bu yapıtlar zayıfın, hakkını arayamayanın, sesini duyuramayanın sesi; özgürlük, hak, adalet, eşitlik ve demokrasi isteyenlerin haykırışı oluyor. Görünen ya da görünmeyen tüm zincirlerin kırıldığı özgür bir ülkeye ve özgür bir dünyaya özlemi dile getiriyor.”

PEN Yazarlar Derneği İkinci Başkanı Halil İbrahim Özcan şunları söyledi:

“Biz, şimdilik dışardakiler, utançla, acıyla içerdekiler için bildiriler yayımlıyor, basın ve yazar örgütleri olarak bir araya geliyor, açıklama yapıyor, Dünya Hapisteki Yazarlar Günü'nün, ne yazık ki, başladığı 1981 yılından beri bu durumu kınıyor, derhal, hemen, şimdi, vakit geçirmeden, tez zamanda, ivedilikle gibi zengin sözcük dağarından seçtiğimiz sözcüklerle Dünyanın her yerindeki ve elbette güzel ülkemizdeki yazar, gazeteci, basın emekçisi tutsakların salıverilmesini talep ediyor, yazdıklarımızın karşımızdaki duvarlara çarpıp bize geri dönmesine aldırış etmeden isteğimizi yineliyor, fakat her yıl artan sayıda yazar ve gazetecinin hapse girmesini, ceza almasını önleyemeden, şimdilik dışarda olma konumumuzu sürdürüyoruz.

Başta bu yıl tutuklanan Fatih Altaylı, Merdan Yanardağ olmak üzere, tüm Dünyada gözaltına alınan, soruşturmaya tabi tutulan yazar ve gazeteci dostlarımızla dayanışma duygularımızı bir kez daha belirtiyoruz.”

Sergi, Koordinatörlüğünü Genel Sekreter Sibel Güneş’in yaptığı Fatma Batukan Belge, Öznur Oğraş Çolak, Aybeniz Ece Uçan, Cihan Oğuz ve Esin Yolçınar’dan oluşan Kültür Sanat Komisyonu tarafından düzenlendi.

SERGİDE ESERLERİ YER ALAN SANATÇILAR

Sergide Ahmet Selim Sabuncu, Atay Gergin, Canan Temizelli, Deniz Çobankent, Deniz Turan, Elhan Ergin, Ercan Arslan, Fatma Batukan Belge, Gülşen Kıbrıslı, Gültekin Çizgen, Güner Sarıoğlu, Hatice Ünlü, İsmet Arslan, Kaan Sağanak, Kadri Özayten, Leyla Tepecik, Mehmet Aksoy, Nihal Sarıoğlu, Rana Altan, Serhat Gökçaylar, Sevgi Gemici, Sibel Sicimoğlu, Tan Oral, Vedat Arık, Zafer Temoçin ve Zuhal Bilginalp’in eserleri yer alıyor.

Serginin açılışında Trakya Üniversitesi Devlet Konservatuvarı Kontrabas Ana Sanat Dalı öğrencisi Beren Bener müzik dinletisiyle yer aldı.

Sergi açılışına TGC yönetim, denetim, onur ve balotaj kurulları üyeleriyle, basın meslek örgütü temsilcileri, sivil toplum kuruluşları yöneticileri ve sanatseverler katıldı. Sergi 21 Kasım-12 Aralık tarihleri arasında TGC Basın Müzesi’nde görülebilir.

