Çorum’da ambalaj sektörünün yükselen değerlerinden Tez Oluklu Mukavva ve Ambalaj Sanayi firması, Alymanya’nan Düsseldorf kentinde 28 Mayıs’ta açılan ve bugün sona erecek olan DRUPA 2024’te büyük ilgi gördü.

Dünyanın en büyük baskı ve ambalaj fuarı DRUPA 2024’te Tez Oluklu Mukavva firmasını, Genel Müdür Yunus Battal, Dış Ticaret Uzmanı Selcan Pehlivan ve Hande Battal liderliğindeki ekip gururla temsil etti.

Firma Genel Müdürü Yunus Battal, DRUPA 2024’ün kendileri için yalnızca bir fuar olmayıp, gelişim için önemli bir platform niteliği taşıdığını, daha geniş uluslararası işbirliği ve mevcut ihracat portföyünü genişletme fırsatı sunduğunu belirterek şöyle dedi:

“DRUPA 2024'teki başarımız, şirketimizin küresel arenadaki rekabet gücünü artırdı ve yeni iş fırsatları doğurdu. Bu etkinlik, Tez Oluklu Mukavva ve Ambalaj'ın uluslararası alandaki konumunu daha da sağlamlaştırdı.”