Çorum Belediyesi’nin davetlisi olarak Çorum’a gelen Teymullah Çorumlu Obası’nda kendisini dinlemeye gelen yüzlerce kişiye seslendi. Belediye Başkanı Dr. Halil İbrahim Aşgın’ın yanı sıra üniversite öğrencileri ve vatandaşların yoğun katılımıyla gerçekleşen programda Teymullah Özbek, İsrail tarafından uygulanan zulme değinirken birlik ve beraberlik mesajları verdi. Kur’an-ı Kerim’de geçen ayetlerden de örnekler veren Teymullah Özbek konuşmasının sonunda kendisine yöneltilen soruları da cevapladı.

Söyleşinin ardından konuşan Belediye Başkanı Dr. Halil İbrahim Aşgın, zalimlere karşı güçlü olunması gerektiği mesajını verdi. Gençlere seslenen Başkan Aşgın, “Bizim sizlerden isteğimiz mutlaka çağı yakalayan gençler olmalısınız. Teknofest kuşağı dediğimiz nesil sizlersiniz ve sizlerden sonra gelecek olan nesildir. Bu şuurla, bu bilinçle hareket edeceğiz. Biz belediye olarak sizlerin yanında olacağız ve sizleri desteklemeye devam edeceğiz” ifadelerini kullandı.

Editör: SELDA FINDIK