İl Genel Meclis Başkanı Muhammed Fatih Temur, geçtiğimiz aylarda sel felaketinden dolayı bozulan Karahacip Köyü yollarına yapılan kilit taşı çalışmalarını yerinde inceledi. Beraberinde AK Parti Ortaköy İlçe Başkanı Yusuf Özdemircan, İl Genel Meclisi Üyeleri Cemal Büzkaya ve Dursun Uzunca ile birlikte Karahacip Köyü’nü ziyaret eden Temur, burada yapılan 3 bin metrekare kilit taşı çalışmalarını da yerinde inceledi. Çalışmalar hakkında Köy Muhtarı Abdullah Bardakçı ve müteahhit firma yetkilileri ile görüşen İl Genel Meclis Başkanı Muhammed Fatih Temur, daha sonra köy halkıyla sohbet ederek, taleplerini dinledi.

“DURMADAN YORULMADAN ÇALIŞMAYA DEVAM EDECEĞİZ”

Temur, ‘halka hizmet Hakk’a hizmettir’ şiarıyla durmadan, yorulmadan, vatandaşların talep ve ihtiyaçları doğrultusunda çalışmaya devam edeceklerini söyledi.

Temur, sözlerini, “Karahacip Köyümüze yeni kilit taşı yollarımız hayırlı olsun, eksik yerlerimizi tamamlamaya ve Karahacip Köyümüze hizmet etmeye devam edeceğiz. Bu hizmetlerin kırsalımıza ulaşmasında en büyük pay tabi ki Cumhurbaşkanımız Sn. Recep Tayyip Erdoğan ve devletimizdir. Rabbim hayırlı uzun ömürler nasip etsin. Devletimiz var olsun” şeklinde tamamladı.

Editör: HABER MERKEZİ