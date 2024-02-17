Bakan Yerlikaya, sosyal medya hesabındaki paylaşımında, BTÖ ve Suriye'de terör örgütü içerisinde faaliyet gösteren, illegal sokak eylemlerine katılan ve işbirlikçi olduklarına dair haklarında bilgi edinilen, terör örgütü propagandası yaptıkları tespit edilen şüphelere yönelik çalışma gerçekleştirildiğini belirtti.

Bu kapsamda Emniyet Genel Müdürlüğü İstihbarat Başkanlığı ve Terörle Mücadele Daire Başkanlığı koordinesinde il emniyet müdürlüklerince Afyonkarahisar, Ankara, Aydın, Bingöl, Hakkari, Hatay, İzmir, Kars, Kayseri, Kocaeli, Konya, Malatya, Mardin, Siirt, Şanlıurfa ve Tunceli'de operasyonlar düzenlendiğini aktaran Yerlikaya, 120 şüphelinin yakalandığı operasyonlarda, ruhsatsız tabancalara ve çok sayıda dijital materyale el konulduğunu kaydetti.

İçişleri Bakanı Yerlikaya, operasyona katılan güvenlik güçlerini tebrik etti.

Editör: AA AJANS