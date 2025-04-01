Oğuzlar Müftülüğünce ilçede çocukların camiyle buluşmasını sağlamak amacıyla "Şehirlerin Kalbi Camilerde Buluşuyoruz Projesi" hayata geçirildi.

Proje kapsamında çocukların ebeveynleriyle teravih namazlarına gitmeleri teşvik edildi. Proje kapsamında her akşam teravih namazına katılan 293 çocuk, ramazan ayının bitişiyle Oğuzlar Merkez Camisi'nde düzenlenen törenle ödüllendirildi.

İlçe Müftüsü Mücahit Altınsoy, projeyle teravih namazında camilerin çocuklarla dolmasını sağladıklarını söyledi.

Ramazan ruhunu çocuklara yaşattıklarını belirten Altınsoy, "Ramazan ayının coşkusunu, teravih namazının heyecanını beraber yaşayalım diye çocuklarımızı teşvik ederek camilere çağırdık. Ramazan boyunca camilerimize teravih namazı kılmaya gelen çocuklarımıza da bu akşam hediyelerini takdim ettik. Amacımız çocuklarımızı camiye çekebilmekti. Ramazan ayı boyunca teravih namazına iştirak eden çocuklarımıza bayram harçlığı dağıttık." dedi.

Editör: AA AJANS