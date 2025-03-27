Oğuzlar Kaymakamı Yılmaz, Değerler Atölyesi kursiyer öğrencileri ve velileriyle iftarda bir araya geldi.

Oğuzlar Gençlik Merkezince "Merkezimde ramazan etkinlikleri" kapsamında düzenlenen iftar programında Yılmaz, kursiyer öğrenciler ve velilerle sohbet etti.

Yılmaz daha sonra davetlilerle birlikte iftar yaptı.

İftarın ardından öğrencilere çeşitli hediyeler dağıtıldı.

Programa, Gençlik ve Spor İlçe Müdürü Ahmet Gümüş, Gençlik Merkezi Müdürü Gamze Değirmenci ve personeli de katıldı.

Editör: AA AJANS