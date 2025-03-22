Oğuzlar’da, Dünya Down Sendromu Farkındalık Günü kapsamında özel eğitim öğrencilerinin hazırladığı ürünlerden oluşan bir sergi gerçekleştirildi. Gerçekleşen etkinlikte, Down sendromlu bireylerin hayatlarına dikkat çekmek ve toplumda farkındalık oluşturmak amaçlandı.

Oğuzlar Ortaokulunda gerçekleşen serginin açılışı Kaymakam Tayfun Yılmaz tarafından yapıldı.

Sergi açılış törenine Oğuzlar Kaymakamı Tayfun Yılmaz, İlçe Jandarma Komutanı J. Asb.Kd.Bçvş. Murat Okur, Emniyet Amiri Osman Esad Çelik, İlçe Milli Eğitim Şube Müdürü Fatih Bozkuş, Okul Müdürü Ahmet Gümüş, Daire Amirleri, öğrenci velileri, okul idareci ve öğretmenleri katıldı.

Sergide "Farklılıklar zıtlık değil, zenginliktir” teması işlendi. Açılış sonrası kaymakam ve beraberindekiler sergiyi gezdiler. Özel eğitim öğrencilerinden hazırlanan ürünler hakkında bilgiler aldı.

Öğrencilerle tek tek ilgi gösteren kaymakam Yılmaz, “Her zaman yanınızdayız” dedi. Sergi sonunda Kaymakam Tayfun Yılmaz öğrenci ve öğretmenleri tebrik etti.

Editör: HABER MERKEZİ