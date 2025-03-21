İstanbul Üniversitesi’nin Ekrem İmamoğlu’nun diplomasının iptal edilerek gözaltına alınmasına yönelik tepki sürerken, CHP Oğuzlar İlçe Başkanı Talip Karadeniz de karara karşı çıktı. Talip Karadeniz, alınan kararın hukuka aykırı olduğunu ve bu süreçte İmamoğlu’nun yanında olduklarını vurguladı.

Talip Karadeniz, yaptığı açıklamada, “Üniversitenin böyle bir yetkisi olmadığı halde, siyasi baskılarla böyle bir karar alınması hukuk devletine zarar vermektedir. Ekrem İmamoğlu’na yönelik bu girişim, sadece ona değil, halkın iradesine de yapılmış bir müdahaledir” dedi.

Karadeniz, İmamoğlu’nun halkın desteğini arkasına alarak bu süreci aşacağını belirterek, “Sayın Ekrem İmamoğlu, halkın oylarıyla seçilmiş bir belediye başkanıdır. Ona yönelik bu hukuksuzluğu asla kabul etmiyoruz. Bu mücadelede yanındayız ve hukukun üstünlüğü için sonuna kadar direneceğiz” ifadelerini kullandı.

CHP olarak sürecin her aşamasını takip edeceklerini belirten Karadeniz, “Bu tür girişimler, demokrasimize zarar vermekten başka bir işe yaramaz. Ancak unutulmasın ki halkın iradesine yapılan her müdahale, halkın daha güçlü bir şekilde kenetlenmesine yol açar. Ekrem İmamoğlu’nun ve demokrasi mücadelesinin sonuna kadar yanındayız” dedi.

Editör: Haber Merkezi