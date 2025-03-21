Oğuzlar Ortaokulu ve Oğuzlar İmam Hatip Ortaokulu 8. sınıf öğrenci ile velilerinin tamamının katıldığı iftar programında Kaymakam Tayfun Yılmaz öğrenci ve velileriyle bir araya geldi, onlarla sohbet etti.

Oğuzlar Ortaokulu ve Oğuzlar İmam Hatip Ortaokulu müdürlüğünce düzenlenen iftar programına Kaymakam Tayfun Yılmaz, Belediye Başkanı Mustafa Cebeci, İl Milli Eğitim Müdür Yardımcısı Fatih Tophan, İl Milli Eğitim Müdürlüğü Şube Müdürü Ömer Özdemir, İlçe Milli Eğitim Müdürü Süleyman Atcıoğlu, İlçe Müftüsü Mücahit Altınsoy, İlçe Gençlik ve Spor Müdürü Ahmet Gümüş, milli eğitim şube müdürü Fatih Bozkuş ve Oğuzlar ÇPAL Müdürü Hikmet Dikimen, 8. Sınıf öğrencileri ile velileri yer aldı.

İftar sonrası Kaymakam Tayfun Yılmaz, Belediye Başkanı Mustafa Cebeci, İl Milli Eğitim Müdür Yardımcısı Fatih Tophan ile diğer katılımcılar bir süre sohbet ettiler.

Editör: ÖMÜR SOYTEMİZ