Anma etkinlikleri, Oğuzlar 100. Yıl Atatürk Parkı’nda bulunan Atatürk Anıtı’na çelenk sunulmasıyla başladı. Törende Oğuzlar Kaymakam V. Tayfun Yılmaz ve Oğuzlar Belediye Başkanı Mustafa Cebeci tarafından anıta çelenk bırakıldı.

Törenin ardından protokol üyeleri, davetliler ve şehit yakınları, Oğuzlar Mezarlığı’nda bulunan şehit kabirlerini ziyaret etti. Duygusal anların yaşandığı ziyarette, Kur'an-ı Kerim okunarak Oğuzlar Müftüsü Mücahit Altınsoy tarafından dua edildi.

Oğuzlar Ortaokulu ve Oğuzlar İmam Hatip Ortaokulu tarafından hazırlanan program, Oğuzlar Çok Programlı Anadolu Lisesi Konferans Salonu’nda yapıldı. Programa, Oğuzlar Kaymakam V. Tayfun Yılmaz, Oğuzlar Belediye Başkanı Mustafa Cebeci, İlçe Jandarma Komutanı J. Asb. Kd. Bçvş. Murat Okur, İlçe Emniyet Amiri V. Osman Esad Çelik, İlçe Milli Eğitim Müdürü Süleyman Atcıoğlu, daire amirleri, siyasi parti temsilcileri, okul müdürleri ve öğretmenler katıldı.

Günün anlam ve önemine ilişkin konuşma yapan Okul Müdür Yardımcısı Fatih Hastaoğlu, Çanakkale Zaferi’nin milli hafızada eşsiz bir yere sahip olduğunu belirtti. Konuşmasında şu ifadeleri kullandı: "Çanakkale Zaferi, şehitlerimizin aziz ve eşsiz bir eseri, yücek ruhun ve büyük bir fedakarlığın simgesidir. 110 yıl önce yaşanan bu destan, milletimizin bağrından çıkan kahramanların ebedi hatırasıdır."

Program sonunda, ilçe genelinde düzenlenen resim, şiir ve kompozisyon yarışmalarında dereceye giren öğrencilere ödülleri takdim edildi. Ödülleri, Oğuzlar Kaymakam V. Tayfun Yılmaz, Oğuzlar Belediye Başkanı Mustafa Cebeci ve diğer kurum amirleri verdi.

Editör: HABER MERKEZİ